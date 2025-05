Anticipazioni Techetechetè – A gentile richiesta i video più belli chiesti dal pubblico

Techetechetè – A gentile richiesta, lo speciale che torna in prima serata su Rai1 sabato 3 maggio, un appuntamento tutto costruito sulle scelte dei telespettatori. Un gesto semplice, quello di inviare un video dal cellulare, che si trasforma in una dichiarazione d'amore verso settant'anni di storia televisiva. Canzoni che hanno fatto da colonna sonora a una vita, spezzoni di varietà mai dimenticati, momenti in cui ci si è sentiti meno soli davanti allo schermo. Dietro ogni immagine, ogni nota musicale che rivedremo grazie a Techetechetè, c'è la mano invisibile di chi lavora con dedizione e passione dietro le quinte.

