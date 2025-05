Anthony Albanese rivendica la vittoria alle elezioni generali in Australia

© Quotidiano.net - Anthony Albanese rivendica la vittoria alle elezioni generali in Australia Australiano laburista Anthony Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale. "Grazie al popolo Australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo", ha detto il leader laburista a una folla esultante durante una festa elettorale a Sydney.L'avversario Peter Dutton, conservatore, ha ammesso la sconfitta. "Non abbiamo fatto abbastanza bene in questa campagna, questo è evidente, - ha detto - e me ne assumo la piena responsabilità".Al premier rieletto sono andate le congratulazioni del collega britannico Keir Starmer. I legami tra i due Paesi sono "più stretti che mai", ha scritto il leader laburista in un messaggio su X. "Continueremo a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi comuni per migliorare la vita dei lavoratori in entrambi i nostri Paesi", ha aggiunto.

Elezioni Australia: vittoria probabile per il laburista Anthony Albanese - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore Peter Dutton. Secondo le proiezioni dei media, il premier uscente laburista Anthony Albanese ha trionfato nelle elezioni generali australiane, prevalendo in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump.

Elezioni Australia, i conservatori di Peter Dutton (48,7%) sfidano i laburisti del premier uscente Anthony Albanese (51,3%) - Secondo i sondaggi i laburisti in vantaggio con una percentuale compresa tra il 49,5% e il 53,1%, mentre i conservatori si attesterebbero tra il 47% e il 50,5% Circa 18 milioni di australiani sono oggi chiamati alle urne. Il premier laburista in carica, Anthony Albanese, punta a confermare la

