Anthony Albanese | riformista laburista con doppio mandato e ricerche sulle radici italiane

Anthony Albanese si identifica come un riformista, figura di spicco che ha saputo guidare il partito laburista al trionfo in Australia, superando le previsioni dei sondaggi alle ultime ore. Il suo successo lo ha consacrato come il primo Primo Ministro degli ultimi vent'anni a ottenere la conferma per due mandati consecutivi.

Anthony Albanese, chi è il premier laburista australiano con origini italiane - Laura in Economia a Sydney, ha presto abbracciato i laburisti. Anthony Albanese - 'Albo' - è stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1996, a 33 anni, è stato più volte ministro, anche ... 🔗msn.com

"Albo" fa il bis in Australia. Chi è Anthony Albanese, sangue pugliese e un papà conosciuto solo in tarda età - Una storia personale non semplice, che il primo ministro australiano, riconfermato con una sorprendente vittoria alle urne, racconta con grande ... 🔗huffingtonpost.it

I laburisti vincono le elezioni in Australia, Anthony Albanese eletto per un secondo mandato - Il leader di destra, Peter Dutton, non è riuscito a scrollarsi di dosso i paragoni con Donald Trump e ha finito per perdere persino il proprio seggio ... 🔗editorialedomani.it