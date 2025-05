Anthony Albanese chi è il premier laburista australiano con origini italiane

Anthony Albanese, che ha portato al trionfo in Australia il partito laburista, una rimonta all'ultimo nei sondaggi. E' il primo premier confermato per due mandati consecutivi da venti anni. Creatura della politica australiana, nel 2022 ha posto fine a quasi dieci anni di governo dei liberali, ma la .L'articolo Anthony Albanese, chi è il premier laburista australiano con origini italiane proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – "Un riformista". Così si descrive, che ha portato al trionfo in Australia il partito, una rimonta all'ultimo nei sondaggi. E' il primoconfermato per due mandati consecutivi da venti anni. Creatura della politica australiana, nel 2022 ha posto fine a quasi dieci anni di governo dei liberali, ma la .L'articolo, chi è ilconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anthony Albanese, chi è il premier laburista australiano con origini italiane - (Adnkronos) – "Un riformista". Così si descrive Anthony Albanese, che ha portato al trionfo in Australia il partito laburista, una rimonta all'ultimo nei sondaggi. E' il primo Premier confermato per due mandati consecutivi da venti anni. Creatura della politica australiana, nel 2022 ha posto fine a quasi dieci anni di governo dei liberali, ma la […] 🔗periodicodaily.com

Australia, riconfermato il premier di origini italiane Anthony Albanese: primo a ottenere due mandati consecutivi - L’Australia conferma Anthony Albanese alla guida del Paese, assegnandogli un secondo mandato da Primo Ministro dopo la netta vittoria del Partito Laburista alle elezioni federali del 2025. Un trionfo definito “sorprendente” dal quotidiano britannico The Guardian, che evidenzia il crollo della coalizione liberale, costato il seggio anche al leader dell’opposizione Peter Dutton. Ma oltre al risultato politico, a risuonare con orgoglio è anche l’eco delle radici italiane di Albanese, che da Sydney porta con sé un pezzo d’Italia fino ai vertici della politica australiana. 🔗ildenaro.it

Australia, vince il laburista Anthony Albanese: è l'effetto-Trump? - È il Partito laburista australiano del premier Anthony Albanese a incassare la vittoria alle elezioni politiche. Il 31º primo ministro del Commonwealth dell'Australia dal 23 maggio 2022 batte il leader dell'opposizione di centrodestra, Peter Dutton. Quest'ultimo, ammettendo la sconfitta, dice di assumersi "la piena responsabilità". Con un terzo dei seggi scrutinati, i laburisti hanno così raggiunto - al momento - la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni Australia, l’effetto Trump avvantaggia il premier laburista Albanese; Il laburista Albanese batte Dutton, il tycoon in formato ridotto; Effetto Trump anche nelle elezioni in Australia, vincono i Laburisti del premier Anthony Albanese: chi è; Voto in Australia, vincono i laburisti del premier Anthony Albanese. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anthony Albanese, chi è il premier laburista australiano con origini italiane - (Adnkronos) - "Un riformista". Così si descrive Anthony Albanese, che ha portato al trionfo in Australia il partito laburista, una rimonta all'ultimo nei sondaggi. E' il primo Premier confermato per d ... 🔗msn.com

Elezioni Australia, vince partito laburista del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Australia, vince partito laburista del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta ... 🔗tg24.sky.it

Anthony Albanese, chi è il premier dell'Australia: origini pugliesi, concepito in crociera. Conobbe il padre Carlo solo nel 2009 - A Barletta vivono un fratello e una sorella dell'uomo politico. Cresciuto dalla madre, ad Anthony fu detto che il genitore era morto in un incidente stradale. Poi la scoperta della verità ... 🔗corriere.it