Anteprima gratuita di Bird | al Rouge et Noir la proiezione del film di Andrea Arnold

© Palermotoday.it - Anteprima gratuita di "Bird": al Rouge et Noir la proiezione del film di Andrea Arnold Anteprima del nuovo film di Andrea Arnold Bird, con Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan e Jason Buda. L'ingresso al Rouge et Noir sarà libero, ma occorre prenotare il proprio posto online dal sito del cinema. proiezione in lingua originale con sottotitoli in. 🔗 Martedì 6 maggio alle 20:30,del nuovodi, con Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan e Jason Buda. L'ingresso aletsarà libero, ma occorre prenotare il proprio posto online dal sito del cinema.in lingua originale con sottotitoli in. 🔗 Palermotoday.it

