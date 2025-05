Anouchka Delon | chi è la figlia dell’indimenticato Alain

Anouchka Delon, figlia dell'attore, regista e produttore cinematografico Alain. La giovane attrice e modella racconterà del rapporto con il genitore, scomparso da pochi mesi, per la prima volta in tv.Chi è Anouchka DelonNata a Gien il 25 novembre 1990, la giovane è figlia di Alain Delon e Rosalie van Breemen, modella, conduttrice televisiva e giornalista. Cresciuta tra la Svizzera e i Paesi Bassi, si è trasferita a Parigi con la famiglia durante l'adolescenza. Ha un fratello minore, Alain-Fabien, e un fratellastro maggiore, Anthony.La carrieraIl suo debutto, all'età di 12 anni, è stato accanto al padre nel film 'Le Lion', tratto dal romanzo omonimo di Joseph Kessel.Nel 2009 ha conseguito la maturità letteraria con opzione internazionale e nel 2011 si è esibita con suo padre sul palco nell'opera teatrale 'Une journée ordinaire' di Éric Assous.

