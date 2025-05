Anna Pettinelli lancia una critica piccata a Jacopo Sol e Antonia che cantano Shallow VIDEO

© Novella2000.it - Anna Pettinelli lancia una critica piccata a Jacopo Sol e Antonia, che cantano Shallow (VIDEO) Jacopo Sol e Antonia hanno duettato insieme ma Anna Pettinelli non ha apprezzato la performance ad Amici 24L'articolo Anna Pettinelli lancia una critica piccata a Jacopo Sol e Antonia, che cantano Shallow (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗 Sol ehanno duettato insieme manon ha apprezzato la performance ad Amici 24L'articolounaSol e, che) proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Su questo argomento da altre fonti

“Perché hanno mandato via Stefania Orlando”. Grande Fratello, Anna Pettinelli interviene sull’amica - Nella puntata del 13 marzo del Grande Fratello c’è stata la definitiva eliminazione di Stefania Orlando. Ha perso al televoto contro Helena e Chiara e ha abbandonato per sempre il reality show. Dopo la brutta notizia sui social network è immediatamente intervenuta la sua carissima amica Anna Pettinelli, che ha detto cose molto importanti. Inevitabilmente ha difeso Stefania Orlando e se l’è presa con coloro che invece non sono stati affatto gentili con l’ormai ex concorrente del Grande Fratello. 🔗caffeinamagazine.it

Ad Amici 24 la prof Pettinelli lancia un guanto di sfida ad Antonia, lei: “Sembro un clown, non sono io” - La prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida ad Antonia, da eseguire contro Trigno, in vista della prossima puntata del Serale. Scoperto il brano (Fenomeno di Fabri Fibra), la cantante ha subito reagito: "Non sono credibile, mi vedo con un naso rosso e la parrucca da clown".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e “l’ambulanza” per Stefania Orlando: interviene Anna Pettinelli - Anna Pettinelli ha lanciato una stoccata a Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa il 10 Marzo 2025. Lo ha fatto scrivendo un messaggio su X (ex Twitter) dopo un anno di inattività sulla piattaforma. La prof di Amici lo ha fatto per difendere Stefania Orlando, attaccata duramente dall’opinionista. Con un tweet velenoso, la speaker radiofonica ha sottolineato come un vero opinionista dovrebbe essere “super partes”. 🔗anticipazionitv.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sarah Toscano scherza con la figlia di Anna Pettinelli, la prof ad Amici non aveva mai creduto in lei; Amici Serale, top e flop: Maria De Filippi esagera con Nicholas, Pettinelli e Todaro furbi; Amici, eliminati Nicholas e Giovanni nella seconda puntata; Anna Pettinelli lancia una critica piccata a Jacopo Sol e Antonia, che cantano Shallow (VIDEO). 🔗Cosa riportano altre fonti

Jacopo Sol e Antonia hanno duettato insieme ma Anna Pettinelli non ha apprezzato la performance ad Amici 24 - In seguito ha avuto inizio la prima manche e a sfidarsi sono stati Trigno contro Jacopo Sol in duetto con Antonia. I due si sono esibiti sulle note di “ Shallow ” dal film “ A Star is Born ” e hanno ... 🔗novella2000.it

Amici 24, Anna Pettinelli critica Jacopo Sol: “Sei troppo scarico per il Serale - In preparazione per la quinta puntata del Serale di Amici 24, Anna Pettinelli ha deciso di lanciare una nuova ... Jacopo Sol ha prontamente risposto alle critiche della professoressa, esprimendo il ... 🔗sbircialanotizia.it

Luk3: “Le critiche di Pettinelli non mi hanno abbattuto. Sono innamorato di Alessia, è la prima volta per me” - Luk3, ospite di Verissimo sabato 12 aprile, parla del suo amore per Alessia Pecchia e della sua esperienza all'interno di Amici ... 🔗fanpage.it