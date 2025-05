Anna Pettinelli ad Amici 24 imita Madonna | l’esibizione nel guanto sfida prof | Video Witty Tv

Anna Pettinelli ad Amici 24 ha imitato Madonna pur di vincere contro Lorella Cuccarini. Eppure il guanto di sfida è andato alla collega. Ora sono 1 a 1. Ecco cosa è accaduto nel Video Witty Tv 🔗 Questa settimana si è pure calata dall’alto.ad24 hatopur di vincere contro Lorella Cuccarini. Eppure ildiè andato alla collega. Ora sono 1 a 1. Ecco cosa è accaduto nelTv 🔗 Superguidatv.it

