Animali Fantastici e dove trovarli come finisce il film che anticipa la saga di Harry Potter?

© Cultweb.it - Animali Fantastici e dove trovarli, come finisce il film che anticipa la saga di Harry Potter? Animali Fantastici e dove trovarli, diretto da David Yates e scritto da J.K.Rowling, finisce con i maghi della MACUSA che lanciano un incantesimo su New York sotto forma di gocce di pioggia per far in modo che gli ultimi avvenimenti magici vengano dimenticati. Mentre questo accade, però, la strega Queenie ( Alison Sudol) decide di baciare il babbano Jacob ( Dan Fogler). L’amore e l’esperienza vissuta, però, non possono essere del tutto dimenticate. Per questo motivo l’uomo, riuscendo ad aprire una pasticceria, inizia a produrre dolci con le sembianze delle strane creature salvate da Newt Scamander ( Eddie Redmayne) e il suo cuore riconosce Queenie non appena mette piede nel suo negozio.Eddie Redmayne è Newt Scamander in Animali Fantastici e dove trovarli (fonte: Warner Bros.)Primo film della trilogia che ha tentato di riprodurre il successo ottenuto dalla saga di Harry Potter, il film ha come protagonista Newt Scamander, un magizoologo britannico in viaggio a New York per una breve sosta senza sapere, però, che è destinato ad un’avventura in compagnia, addirittura, di un non mago. 🔗 , diretto da David Yates e scritto da J.K.Rowling,con i maghi della MACUSA che lanciano un incantesimo su New York sotto forma di gocce di pioggia per far in modo che gli ultimi avvenimenti magici vengano dimenticati. Mentre questo accade, però, la strega Queenie ( Alison Sudol) decide di baciare il babbano Jacob ( Dan Fogler). L’amore e l’esperienza vissuta, però, non possono essere del tutto dimenticate. Per questo motivo l’uomo, riuscendo ad aprire una pasticceria, inizia a produrre dolci con le sembianze delle strane creature salvate da Newt Scamander ( Eddie Redmayne) e il suo cuore riconosce Queenie non appena mette piede nel suo negozio.Eddie Redmayne è Newt Scamander in(fonte: Warner Bros.)Primodella trilogia che ha tentato di riprodurre il successo ottenuto dalladi, ilhaprotagonista Newt Scamander, un magizoologo britannico in viaggio a New York per una breve sosta senza sapere, però, che è destinato ad un’avventura in compagnia, addirittura, di un non mago. 🔗 Cultweb.it

