Anguissa | Conte mi ha fatto capire che potevo segnare di più ho provato e ci sono riuscito

© Ilnapolista.it - Anguissa: «Conte mi ha fatto capire che potevo segnare di più, ho provato e ci sono riuscito» Anguissa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo contro il LecceLe parole di AnguissaPartita strana e importante«Tutti pensiamo che è una partita importantissima, tutti i punti sono importanti. pensiamo solo a vincere. È quello che dobbiamo fare».Una stagione straordinaria per te«Sì sono Contento, ma come ho sempre detto, la cosa più bella è poterlo fare vincendo. Siamo vicini a fare qualcosa di straordinario, conta più dei gol»Conte ha aggiunto qualcosa alla tua crescita?«Certo. È merito del mister ma penso di saper fare queste cose. Lui mi ha fatto capire che potevo farlo e che avrei aiutato la squadra facendolo. Ci ho provato e ho segnato sei gol»L'articolo Anguissa: «Conte mi ha fatto capire che potevo segnare di più, ho provato e ci sono riuscito» ilNapolista. 🔗 Il centrocampista del Napoli, Frank, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo contro il LecceLe parole diPartita strana e importante«Tutti pensiamo che è una partita importantissima, tutti i puntiimportanti. pensiamo solo a vincere. È quello che dobbiamo fare».Una stagione straordinaria per te«Sìnto, ma come ho sempre detto, la cosa più bella è poterlo fare vincendo. Siamo vicini a fare qualcosa di straordinario, conta più dei gol»ha aggiunto qualcosa alla tua crescita?«Certo. È merito del mister ma penso di saper fare queste cose. Lui mi hachefarlo e che avrei aiutato la squadra facendolo. Ci hoe ho segnato sei gol»L'articolo: «mi hachedi più, hoe ci» ilNapolista. 🔗 Ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) - Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) Anguissa non è al top e in questo finale di campionato – Conte dixit – giocheranno quelli che sono più in forma. È logico quindi attendersi che a Bologna sia riconfermato dal primo minuto lo scozzese Gilmour che sta offrendo ottime prestazioni e si è ormai definitivamente integrato nei meccanismi del Napoli. 🔗ilnapolista.it

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Napoli perfetto contro la Fiorentina, ora i tifosi sognano: cosa ha fatto Conte alla squadra - Il Napoli non sbaglia contro la Fiorentina, restando così in scia dell’Inter a dieci giornate dalla fine. In realtà, però, sono emersi due aspetti chiave. Il Napoli c’è ed è vivo. La vittoria interna contro la Fiorentina è un netto messaggio ai tifosi, al campionato e sopratutto all’Inter. Questa squadra non intende mollare e non lo farà di certo nelle prossime settimane. Mancano solo dieci partite al termine della stagione, motivo per il quale gli azzurri proveranno a dare tutto. 🔗spazionapoli.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anguissa: «Conte mi ha fatto capire che potevo segnare di più, ho provato e ci sono riuscito»; Infortunio Buongiorno, lesione all'adduttore per il difensore del Napoli: stagione finita; Sky - Napoli, sospiro di sollievo per Conte: ecco cosa filtra sull'infortunio di Anguissa; Montervino: Sono McT e Anguissa le vere seconde punte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte al sesto cambio: torna Anguissa, in avanti Jack e Lukaku - E sono sei. Le volte che, causa emergenza ed infortuni, Conte ha dovuto cambiare modulo. Dalla difesa alla fascia sinistra, l'infermeria ... 🔗ilnapolionline.com

Napoli, Conte: "Ci metto la faccia per lui, è un top player". Il mister ebbe ragione - La stagione del Napoli è stata fortemente caratterizzata dal grande lavoro svolto in campo e fuori da Antonio Conte. Il mister ha ricompattato un ambiente fortemente diviso, ha restituito dignità a ca ... 🔗msn.com

Salvione: "Infortunio Lobotka: ho una sensazione. Cosa filtra su Anguissa e Buongiorno" - Il giornalista del Corriere dello Sport fa il punto sue tre calciatori del Napoli usciti malconci dalla partita di ieri contro il Torino. 🔗msn.com