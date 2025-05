Angelo Sicurella | Ancora Più Buio – Il Nuovo Album in Uscita il 9 Maggio

Angelo Sicurella: "Ancora Più Buio" – Il Nuovo Album in Uscita il 9 Maggio Maggio Ancora PIÙ Buio il Nuovo Album di Angelo Sicurella per Limone Lunare Records. Il disco è stato anticipato da "Miracolo", singolo uscito l'11 aprile. Angelo Sicurella è un musicista, producer e cantautore palermitano apprezzato per il suo lavoro di ricerca e sperimentazione dei suoni, combinando analogico e digitale."Ancora Più Buio", Un Album dal Suono Potente e SperimentaleDisponibile dal 9 Maggio, il Nuovo Album di Angelo Sicurella, Ancora Più Buio, esce per Limone Lunare Records e segna un passo importante nella carriera del musicista e produttore palermitano. Con sonorità che spaziano dall'industrial al noise, e un carattere clubbing che non manca di essere irriverente, Ancora Più Buio rappresenta l'apice della ricerca sonora di Sicurella, capace di esaltare sia i suoni che le parole.

