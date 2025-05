Angelina Mango spunta nel nuovo film di Blake Lively in cui c’è pure Elena Sofia Ricci

Angelina Mango ha un nuovo tatuaggio: il significato della sirena sul collo - Sembra proprio che Angelina Mango, da appassionata di tattoo, ne abbia aggiunto un altro alla sua collezione: è una sirena, che a detta sua esistono davvero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Angelina Mango, un nuovo video sui social con la mamma - Angelina Mango torna a mostrarsi sui social. A una settimana dalle foto pubblicate su Instagram - dopo un lungo periodo di silenzio - la cantante, vincitrice di Sanremo 2024 con "La noia", pubblica un nuovo video su TikTok insieme alla mamma Laura Valente. Sulle note di "Fiori rosa, fiori di... 🔗europa.today.it

Angelina Mango, nuovo capitolo per lei: cosa ha deciso la cantante (VIDEO) - Angelina Mango oggi. La giovane e talentuosa cantante ha recentemente stupito il suo pubblico con un annuncio inaspettato sui social media. Dopo un periodo di pausa dai riflettori, Angelina ha condiviso un video emozionante in cui balla con sua madre, Laura Valente. Questo gesto affettuoso ha suscitato una forte reazione positiva tra i suoi fan, che si sono chiesti quali fossero i suoi progetti futuri e come stesse trascorrendo questo periodo di riflessione lontano dalle scene. 🔗tvzap.it

Angelina Mango, nuovo messaggio sui social: “Piccoli passetti” - Oggi la cantante ha pubblicato un nuovo post in cui ha fornito qualche ulteriore dettaglio sulle sue condizioni di salute e su come si sente adesso. Angelina Mango: "Piccoli Passetti" “Un passo ... 🔗msn.com

Angelina Mango come sta oggi, la clinica a Parma dove si è curata e le foto della rinascita: «Voglio divertirmi» - Angelina Mango ha nuovamente voglia di cantare. Di esibirsi, mostrarsi in pubblico. Intanto l'ha fatto sui social mandando un messaggio: "Voglio divertirmi!". E ha cominciato a farlo prima di ... 🔗leggo.it

Angelina Mango torna, ma non alla musica: il nuovo inizio (a sorpresa) della cantante - Angelina Mango torna, ma stavolta non alla musica: il suo nuovo inizio sorprende tutti. Angelina Mango ha sorpreso tutti i suoi fan. Dopo settimane di silenzio e preoccupazione da parte dei fan ... 🔗informazione.it