Angela Paone e Antonio Stellacci di Uomini e Donne si sono lasciati | l’annuncio social di lei

Angela Paone e Antonio Stellacci, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è giunta al termine. I due, conosciutisi nel 2022 durante il trono over del celebre dating show di Maria De Filippi, si erano uniti in matrimonio pochi mesi dopo aver lasciato insieme il programma. Ma oggi, quel capitolo si è chiuso.'Avevo capito da tempo che le nostre strade si fossero divise'Ad annunciare la separazione è stata la stessa Angela, attraverso un commento su Instagram. Rispondendo a una fan che aveva condiviso un video celebrativo della loro relazione, l'ex dama ha scritto:"Tesoro mio, io ti ringrazio di cuore. Avevo da tempo capito che le strade si fossero divise. Esistono persone che hanno le palle sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia.

