Andrea Miceli ucciso nella strage di Monreale l’addio degli amici con la bara in campo per l’ultimo gol – Il video

Andrea Miceli, il 17enne ucciso insieme ad altri due coetanei nella sparatoria di Monreale, è stato immortalato in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social. Per salutarlo, i compagni di squadra hanno scelto il luogo che più lo rappresentava: il campo da calcio che il ragazzo considerava una seconda casa. La bara bianca è stata portata sul campo e posizionata davanti alla porta. Alcuni ragazzi si sono passati la palla tra loro, poi uno di loro l'ha calciata verso la bara: la sfera ha rimbalzato e si è infilata in rete. Un gesto simbolico, l'ultimo gol di Andrea, accolto da un applauso commosso. Subito dopo, i compagni si sono stretti tutti insieme attorno al feretro in un lungo abbraccio. La strage di Monreale è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile, quando tre giovani, Salvatore Turdo (23 anni), Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (entrambi 26 anni), sono stati uccisi a colpi di pistola nel centro storico di Monreale.

