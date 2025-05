Andrea Bocelli diventa Cavaliere dell’Ordine Civile di Savoia

Firenze, 3 maggio 2025 - Un nuovo e specialissimo riconoscimento per il maestro Andrea Bocelli. E' stato infatti insignito dell'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia direttamente dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia. "Un riconoscimento - ha motivato il principe Emanuele Filiberto - di cui sono stati insigniti personaggi storici, scienziati, luminari e artisti come Cavour, Marconi, Puccini. Andrea Bocelli, musicista e cantante di fama internazionale, nei suoi trenta anni di carriera a servizio dell'arte ha portato la bellezza e cultura italiana nel mondo. Molto attivo in campo benefico e culturale e attraverso la sua fondazione rende viva e presente la sua attenzione al prossimo''.''Da appassionato di storia patria, è un titolo che mi emoziona particolarmente - ha detto il maestro Bocelli - in ragione del suo valore simbolico plurisecolare.

