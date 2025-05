Ancora un tragico incidente terzo morto sulle strade ciociare nella giornata più triste

© Frosinonetoday.it - Ancora un tragico incidente, terzo morto sulle strade ciociare nella giornata più triste Ancora un incidente mortale in questo tragico sabato di inizio maggio sulle strade della provincia di Frosinone. Dopo la drammatica notizia della morte del padre e del figlio di 8 anni nell'incidente sull'autostrada verso le 16, questa sera verso l'ora di cena un'altra notizia che toglie il fiato. 🔗 unmortale in questosabato di inizio maggiodella provincia di Frosinone. Dopo la drammatica notizia della morte del padre e del figlio di 8 anni nell'sull'autostrada verso le 16, questa sera verso l'ora di cena un'altra notizia che toglie il fiato. 🔗 Frosinonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Approfondimenti da altre fonti

