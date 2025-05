Ancora un attacco contro la CGIL | intimidazioni fasciste nel silenzio generale

contro una sede del sindacato a Salerno: colpita la memoria di Matteo Pappalardo nel silenzio complice delle istituzioni e dei mediaPoco più di un anno fa (17 febbraio del 2024) per un simile atto compiuto dagli stessi soggetti, sempre a danno della CGIL di Salerno, scrivemmo “O fascisti o “rossobruni” anche cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Questa potrebbe essere la sintesi dell’ulteriore atto intimidatorio ai danni della CGIL salernitana, la casa dei lavoratori. Di tutti i lavoratori.”Oggi è stata la volta di una sede dello Spi CGIL inaugurata di recente e dedicato a Matteo Pappalardo. Un operaio, un quadro sindacale e militante comunista che ha sempre incarnato i valori della solidarietà e del protagonismo sociale e dell’antifascismo. Anche quest’anno ha la sua “tempistica” molto simile a quella dell’anno scorso. 🔗 Nuovo atto vandalicouna sede del sindacato a Salerno: colpita la memoria di Matteo Pappalardo nelcomplice delle istituzioni e dei mediaPoco più di un anno fa (17 febbraio del 2024) per un simile atto compiuto dagli stessi soggetti, sempre a danno delladi Salerno, scrivemmo “O fascisti o “rossobruni” anche cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Questa potrebbe essere la sintesi dell’ulteriore atto intimidatorio ai danni dellasalernitana, la casa dei lavoratori. Di tutti i lavoratori.”Oggi è stata la volta di una sede dello Spiinaugurata di recente e dedicato a Matteo Pappalardo. Un operaio, un quadro sindacale e militante comunista che ha sempre incarnato i valori della solidarietà e del protagonismo sociale e dell’antifascismo. Anche quest’anno ha la sua “tempistica” molto simile a quella dell’anno scorso. 🔗 Puntomagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Attacco social contro Berrettini poi l'affondo su Sinner: l'ennesima provocazione di Kyrgios - Dopo l'ennesimo affondo contro il numero uno al mondo, il tennista australiano è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento 🔗ilgiornale.it

Kolo Muani Vlahovic, chi sarà colui che guiderà l’attacco della Juve contro il Cagliari? Thiago Motta ha un’idea ben precisa. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Vlahovic, i due sono al centro di un rinnovato ballottaggio per occupare il ruolo di terminale offensivo contro il Cagliari. Thiago Motta ha un’idea ben precisa in testa L’avvicinamento a Cagliari Juve viene cadenzato dal rinnovo di un ballottaggio in attacco. Chi sarà il terminale offensivo della Vecchia Signora in vista della sfida di domani sera contro i rossoblù all’Unipol Domus? In tal senso, Thiago Motta sembra già aver deciso. 🔗juventusnews24.com

Houthi rivendicano secondo attacco contro portaerei Usa in 24 ore - (Adnkronos) – I ribelli houthi dello Yemen hanno rivendicato alle prime ore di oggi la responsabilità del secondo attacco a una portaerei americana in 24 ore, definendolo una rappresaglia per gli attacchi statunitensi. Un portavoce del gruppo ha dichiarato che "per la seconda volta in 24 ore" i combattenti houthi hanno lanciato missili e droni […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Ancora un attacco contro la CGIL: intimidazioni fasciste nel silenzio generale; L’escalation di minacce: svastiche sulla sede della Cgil e uova contro il circolo Pd Aniasi; Danneggiata l'auto al presidente Agostinelli, reazioni e solidarietà; Grave aggressione contro sindacalista CGIL: “Intimidazione inaccettabile, serve una risposta unitaria”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caso 25 aprile ad Ascoli, sindacati e collettivi: "Scendiamo in piazza contro le intimidazioni" - Festa in programma della Cgil, gli attivisti de La Caciara comunicheranno data e luogo: “Nonostante i tentativi di rallentarci anche con la burocrazia, noi ci saremo” ... 🔗msn.com

Duro attacco Cgil a Rixi. Assessori Lega: abbassino i toni e chiedano scusa - “Caso Cgil-Salis e fascismo che a Genova non c’é. Dopo le tempestive risultanze delle indagini della Digos e dopo che, secondo quanto riportato dai media, il segretario Fillea, a loro ben conosciuto, ... 🔗ligurianotizie.it

Governo: Landini (Cgil), evidente attacco a democrazia e corpi rappresentativi - Milano, 04 apr 11:54 - (Agenzia Nova) - Siamo in un momento "in cui è evidente l'attacco che c'è alla democrazia e ai corpi che la rappresentano, come il sindacato ... 🔗agenzianova.com