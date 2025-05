Ancona ultima fermata? Ad Avezzano nella tana dei lupi per l' assalto finale ai play off

© Anconatoday.it - Ancona, ultima fermata? Ad Avezzano nella tana dei "lupi" per l'assalto finale ai play off Ancona – Vincere e sperare che il Fossombrone non faccia altrettanto, o comunque non chiudere a pari punti. L’ultima tornata del campionato di Serie D nel girone F non lascia troppa scelta all’Ancona di Gadda, appaiata a 47 in classifica con i diretti concorrenti al quinto posto che a parità di. 🔗 – Vincere e sperare che il Fossombrone non faccia altrettanto, o comunque non chiudere a pari punti. L’tornata del campionato di Serie D nel girone F non lascia troppa scelta all’di Gadda, appaiata a 47 in classifica con i diretti concorrenti al quinto posto che a parità di. 🔗 Anconatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Auricolari rubati tracciano i ladri ad Ancona: coppia fermata in centro, per lei scatta la denuncia - Una coppia è stata fermata ad Ancona per ricettazione grazie alla geolocalizzazione degli oggetti rubati. Emesso il Foglio di Via fino al 2028. 🔗notizie.virgilio.it

Castelfidardo festeggia la salvezza con una vittoria storica ad Ancona - Riposo meritato nel giorno della festa dei lavoratori, ma ieri pomeriggio in casa Castelfidardo c’è stata la ripresa dei lavori. In un clima sereno e di festa. Non può essere altrimenti dopo la trionfale partita di domenica ad Ancona con tanto di salvezza in quarta serie conquistata con un turno di anticipo. Un 0-4 al del Conero "che sinceramente non me l’aspettavo, anche se siamo andati ad Ancona concentrati e consapevoli di affrontare una partita tosta in quanto loro si stanno giocando un posto nei playoff" le parole del centrocampista Matteo Baldini. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le stelle olimpiche della ginnastica artistica ad Ancona per i campionati italiani maschili e femminili - ANCONA – Confermandosi ormai come tappa fissa, da molti anni, del Campionato nazionale di serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile, Ancona ospiterà l’edizione 2025 il 7 e l’8 marzo. Così le squadre più forti d’Italia delle serie A1, A2 e B si sfideranno al Pala Prometeo per... 🔗anconatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ancona, ultima fermata? Ad Avezzano nella tana dei lupi per l'assalto finale ai play off; A scrocco sul bus ad Ancona, spinte ai controllori: uno vola fuori dal mezzo e resta ferito; Lucia e Diego: chi erano le due vittime dell’incidente di Ancona; Germania e Pesaro sempre più vicine con il nuovo treno RailJet. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Non si ferma all'alt e ne nasce inseguimento a alta velocità - Non si ferma all'alt della Polizia locale di Fabriano (Ancona), facendo finta di fermarsi per poi accelerare improvvisamente e innescando un inseguimento per le vie della città con la sua Peugeot 206 ... 🔗msn.com

Ancona: trattative societarie in corso mentre si avvicina la sfida decisiva ad Avezzano - L'Ancona affronta sfide sul campo e trattative societarie con l'interesse di Alessandro Di Paolo e il supporto del sindaco. 🔗msn.com

A scrocco sul bus ad Ancona, spinte ai controllori: uno vola fuori dal mezzo e resta ferito - ANCONA Sul bus a scrocco ... di fornire le generalità si è opposto con forza. Quando l’autobus ha effettuato la sosta alla fermata di piazza Rosselli, l’autista ha aperto i portelloni ... 🔗msn.com