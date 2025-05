Ancona | trattative societarie in corso mentre si avvicina la sfida decisiva ad Avezzano

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona: trattative societarie in corso mentre si avvicina la sfida decisiva ad Avezzano Avezzano, decisiva per poter conquistare quel quinto posto utile a disputare i playoff passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle notizie che riguardano il futuro del club. Da questo punto di vista è infatti da registrare l’intensificazione dei contatti che l’ala facente capo a Massimiliano Polci sta tenendo con l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo, che ha manifestato il suo interesse nel rilevare la società: l’acquisto del Rieti, militante in Eccellenza, non intaccherebbe la volontà di rilevare l’Ancona, anzi, da questo potrebbe nascire una sinergia che prevederebbe i prestiti di giocatori da una squadra all’altra.Ma questi sono discorsi che verranno affrontati dopo la conferenza stampa che i vari componenti del club terranno nei prossimi giorni. 🔗 Da un lato il campo, dall’altro il fronte societario: la trasferta dell’ultima giornata adper poter conquistare quel quinto posto utile a disputare i playoff passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle notizie che riguardano il futuro del club. Da questo punto di vista è infatti da registrare l’intensificazione dei contatti che l’ala facente capo a Massimiliano Polci sta tenendo con l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo, che ha manifestato il suo interesse nel rilevare la società: l’acquisto del Rieti, militante in Eccellenza, non intaccherebbe la volontà di rilevare l’, anzi, da questo potrebbe nascire una sinergia che prevederebbe i prestiti di giocatori da una squadra all’altra.Ma questi sono discorsi che verranno affrontati dopo la conferenza stampa che i vari componenti del club terranno nei prossimi giorni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ancona: Trattative in corso per nuovi soci e sponsorizzazioni - Sull’Ancona del futuro qualcosa si muove. Il Resto del Carlino ieri ha riportato della trattativa della sponda marconiana con Guglielmo Manzo, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas, proprietario dal 2020 dell’Arezzo insieme alla sua azienda New Energy Gas e Luce. Manzo smentisce categoricamente e conferma il suo totale appoggio all’Arezzo, ma il piano per cercare di coinvolgerlo proseguirebbe, proprio perché Marconi & C. 🔗sport.quotidiano.net

AMADEUS GIUDICE DEL SERALE DI AMICI: TRATTATIVE IN CORSO PER LO SBARCO SU CANALE 5 - Fervono i preparativi per il serale di “Amici”, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Si parte sabato 22 marzo su Canale 5 in concomitanza con “Ne vedremo delle belle”, il nuovo show di Carlo Conti. L’attesa è alta per entrambi gli show, protagonisti della più attesa sfida televisiva di primavera. L’anno scorso in giuria ad Amici c’erano i confermati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. 🔗bubinoblog

Amici, Amadeus giudice al serale? Trattative in corso - Manca ormai poco all’inizio della fase serale di Amici 24, prevista per sabato 22 marzo su Canale 5. Il pubblico si interroga su chi saranno i nuovi giudici chiamati per valutare i talenti in gara. Nelle ultime ore si è iniziato a vociferare che siano state aperte le trattative per avere Amadeus in qualità di […] L'articolo Amici, Amadeus giudice al serale? Trattative in corso proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ancona: trattative societarie in corso mentre si avvicina la sfida decisiva ad Avezzano; Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione; Ancona, la Curva Nord protesta contro la proprietà: “Inadeguata, via tutti”; Ancona: Trattative in corso per nuovi soci e sponsorizzazioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ancona: Trattative in corso per nuovi soci e sponsorizzazioni - Sull’Ancona del futuro qualcosa si muove. Il Resto del Carlino ieri ha riportato della trattativa della sponda marconiana con Guglielmo Manzo, imprenditore nel settore della commercializzazione di ene ... 🔗msn.com

Ancona Calcio: stipendi pagati, ma incertezza societaria persiste - La società Ancona paga gli stipendi, ma resta nell'incertezza. Possibili cambiamenti societari all'orizzonte. 🔗msn.com

Guerini dona speranze all'Ancona: «C'è la possibilità di ripartire. Il sindaco sta lavorando per consegnarci un futuro con una nuova società» - ANCONA Un addio? Forse, chissà, non si sa. Il “no” chiaro e netto alla società pronunciato sabato scorso da parte di Vincenzo Guerini sembrerebbe non lasciare dubbi. 🔗msn.com