“Anche se mamma e papà si sono lasciati si rispettano per me” | il racconto della co-genitorialità

mamma della Florida attraverso una serie di scatti del suo bimbo felice ha raccontato come lei e l'ex marito, anche dopo la separazione abbiano deciso di essere l'uno la spalla dell'altra per il bene del bambino. 🔗 UnaFlorida attraverso una serie di scatti del suo bimbo felice ha raccontato come lei e l'ex marito, anche dopo la separazione abbiano deciso di essere l'uno la spalla dell'altra per il bene del bambino. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Chi sono i genitori di Lucio Corsi, mamma Nicoletta e papà Mario: “Hanno sempre creduto in me” - Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro”. Nato a Grosseto e cresciuto a Vetulonia, un piccolo borgo nella Maremma, i genitori di Lucio Corsi sono una pittrice e di un artigiano del cuoio ed ex operatore Rai. Fin da giovane, ha mostrato una spiccata inclinazione artistica, ispirato dalla visione del film “The Blues Brothers”, che lo ha avvicinato al mondo della musica. 🔗metropolitanmagazine.it

Chi sono i genitori di Alice Campello, il papà milionario Andrea e la mamma stilista Maria - Andrea e Maria Campello sono i genitori della modella, influencer e imprenditrice Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata. Chi sono i genitori di Alice Campello Alice Campello è figlia di Andrea Campello, Ceo della Campello Motors (concessionaria d’auto che opera sul territorio di Venezia e di Padova) e di Maria Campello. La carriera di Andrea Campello è iniziata molto presto: già nel 1982, prima ancora di compiere 18 anni, lavorava come agente Fiat. 🔗metropolitanmagazine.it

“Mia mamma e mio papà sono scappati dalla Cina, quello che faccio è per loro”: chi è Anna Zhang, la vincitrice di Masterchef - Il primo ad arrivare in finale e a sistemarsi comodamente in balconata è stato Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo): non un nome atteso, anzi uno dei concorrenti meno ‘gettonati’ come possibili finalisti di questa edizione di Masterchef. Più prevedibili, invece, gli altri due componenti del podio: Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone e Anna che alla fine è riuscita a vincere. 🔗ilfattoquotidiano.it