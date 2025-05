Anche il campanone di San Pietro fa le prove | si vuole evitare un altro flop

© Repubblica.it - Anche il campanone di San Pietro fa le prove: si vuole evitare un altro flop Il Valadier da quasi nove tonnellate suonerà alla fumata bianca insieme alle altre cinque campane che si trovano sull’attico della basilica. Per la morte di papa Francesco si è inceppato 🔗 Repubblica.it

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco fa tappa a sorpresa nella Basilica di San Pietro - Papa Francesco si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro. È quanto si apprende da fonti vaticane. Nella serata di ieri il Santo Padre aveva ricevuto la visita sorpresa dei reali d'Inghilterra, in occasione del loro ultimo giorno a Roma prima di fare tappa Ravenna. Il Papa si è recato, intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, nella basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri, poi si è spostato - riferiscono all'Ansa fonti vaticane - alla tomba di San Pio X. 🔗tg24.sky.it

La barca dei migranti a Piazza San Pietro: la scultura che fa riflettere i visitatori - Roma non è una semplice città, è un museo a cielo aperto che ogni giorno regala ai cittadini e ai visitatori opere d’arte, racconti inediti e storie uniche. Ogni via ha qualcosa di particolare e lascia il segno così come ogni monumento, alcuni ancora troppo sconosciuti. A Piazza San Pietro, per esempio, vi è la Barca di migranti realizzata dall’artista canadese Timothy Schmalz. La scultura racchiude in sé un grande significato che in pochi sanno. 🔗funweek.it

La Spider Woman fa sorridere i bimbi del Policlinico San Pietro: magia e dolci sorprese per i piccoli pazienti ricoverati - Ponte San Pietro. Oggi pomeriggio, martedì 4 marzo, il reparto di Pediatria del Policlinico San Pietro, del Gruppo San Donato, ha accolto un ospite davvero speciale: la supereroina Spider Woman, celebre personaggio degli Avengers, ha sorpreso i piccoli pazienti, regalando loro allegria e spensieratezza. L’iniziativa, promossa da Gsd Foundation Ets e ideata per regalare un momento di svago e serenità ai bimbi, ha visto la Spider Woman intrattenere i bambini donando tante uova di cioccolato e offrendo un prezioso momento di distrazione e felicità durante il difficile periodo di ricovero. 🔗bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prove tecniche per il campanone Valadier di San Pietro in Vaticano, suona con il battaglio legato; A San Pietro, i suoni del campanone che vibra di silenzio; L’incidente e la soluzione improvvisata: ecco perché le campane di San Pietro hanno suonato in ritardo…; Roma, il silenzio del Campanone di San Pietro diventa arte sonora con Bill Fontana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

a San Pietro il suono del campanone a lutto per la morte di papa francesco a mezzogiorno - Il rintocco manuale del batoccio di San Pietro ha annunciato la morte di papa Francesco, unendo Roma e il mondo cattolico in un momento solenne di lutto, memoria e rispetto. 🔗gaeta.it

San Pietro, alle 12 le campane suonano a lutto per la morte di Papa Francesco - Alle 12 le campane della Basilica di San Pietro in Vaticano hanno suonato a lutto per per Papa Francesco, morto questa mattina all'età di 88 anni. Presenti tantissimi tra turisti e cittadini ... 🔗msn.com

Papa Francesco, i rintocchi del campanone Valadier di San Pietro durante la traslazione - Si è tenuta in Piazza San Pietro in Vaticano la cerimonia della traslazione della salma di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile 2025, nella Basilica di San Pietro dove i fedeli potranno rende ... 🔗msn.com