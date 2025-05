Ancelotti tra Roma e Brasile | Parlerò del mio futuro dopo il 25 maggio dette cose non vere

© Sololaroma.it - Ancelotti, tra Roma e Brasile: “Parlerò del mio futuro dopo il 25 maggio, dette cose non vere” Roma totalmente concentrata sull’imminente partita contro la Fiorentina, un’altra tappa cruciale per inseguire l’obiettivo Champions sulla quale è vietato inciampare, ma va da se che parlare del futuro risulti inevitabile a meno di un mese dal termine della stagione. Il post Ranieri è il tema clou, e tra i sogni proibiti c’è quel Carlo Ancelotti sospeso tra permanenza al Real Madrid e addio sempre più possibile. Sembrava ovvio l’approdo al Brasile, con il quale avrebbe già trovato un accordo, ma il tutto è stato rimesso in discussione in queste ore, con la Selecao non più disposta ad aspettarlo a lungo.La conferenza stampa di avvicinamento alla sfida al Celta Vigo, da vincere per non perdere contatto ne LaLiga col Barcellona capolista (+4 blaugrana), ha visto il tecnico toccare inevitabilmente l’argomento: “Capisco che volete parlare di questo, ma la verità è che sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi. 🔗 È unatotalmente concentrata sull’imminente partita contro la Fiorentina, un’altra tappa cruciale per inseguire l’obiettivo Champions sulla quale è vietato inciampare, ma va da se che parlare delrisulti inevitabile a meno di un mese dal termine della stagione. Il post Ranieri è il tema clou, e tra i sogni proibiti c’è quel Carlosospeso tra permanenza al Real Madrid e addio sempre più possibile. Sembrava ovvio l’approdo al, con il quale avrebbe già trovato un accordo, ma il tutto è stato rimesso in discussione in queste ore, con la Selecao non più disposta ad aspettarlo a lungo.La conferenza stampa di avvicinamento alla sfida al Celta Vigo, da vincere per non perdere contatto ne LaLiga col Barcellona capolista (+4 blaugrana), ha visto il tecnico toccare inevitabilmente l’argomento: “Capisco che volete parlare di questo, ma la verità è che sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi. 🔗 Sololaroma.it

