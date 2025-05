Ancelotti | Non parlerò del mio futuro fino al 25 maggio Molte voci che circolano non sono vere

Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo.

Ancelotti e il Brasile. Qual è la verità? Puoi chiarire qualcosa?

«Posso. sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi, perché ho rispetto per loro. parlerò del mio futuro il 25 maggio e non prima. Stiamo pensando al presente, alle prossime partite. Pensiamo di poter ancora lottare per il campionato ed è quello che faremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Siamo concentrati su questo e non pensiamo a nient'altro. Abbiamo avuto molti infortuni, Molte difficoltà, ma siamo convinti di poter mettere su una buona squadra e vincere la partita di domani».

Ti fa venire i brividi pensare che questo possa finire?

«La mia sensazione è di pensare bene alla partita di domani e cercare di vincere.

