Analisi della penultima giornata in Prima categoria con Angelo Ortolani

© Sport.quotidiano.net - Analisi della penultima giornata in Prima categoria con Angelo Ortolani penultima giornata in Prima categoria è presentata da Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo.Camerino-San Claudio: "Il Camerino vuole chiudere bene e non farà sconti, per San Claudio sarà dura ma può uscire fuori anche il pareggio: 1X".Casette d’Ete-Argignano: "Gli ospiti devono fare un paio di punti per sentirsi al sicuro ma hanno l’ultima gara in casa dove hanno fatto sempre benissimo, i locali hanno bisogno di punti e potrebbero assicurarsi la vittoria: 1".Elite Tolentino-Belfortese: "Gara con vista playoff, anche se poi si devono fare i conti verificando il distacco dal secondo posto: per l’Elite è l’ultimo treno e potrebbe avere la meglio 1X".Folgore Castelraimondo-Real Elpidiense: "Siamo certi del terzo posto ma oggi abbiamo una gara complicata contro un avversario che ha bisogno di punti, e poi c’è da stare attenti alla ripresa dopo la sosta". 🔗 Lainè presentata da, tecnicoFolgore Castelraimondo.Camerino-San Claudio: "Il Camerino vuole chiudere bene e non farà sconti, per San Claudio sarà dura ma può uscire fuori anche il pareggio: 1X".Casette d’Ete-Argignano: "Gli ospiti devono fare un paio di punti per sentirsi al sicuro ma hanno l’ultima gara in casa dove hanno fatto sempre benissimo, i locali hanno bisogno di punti e potrebbero assicurarsi la vittoria: 1".Elite Tolentino-Belfortese: "Gara con vista playoff, anche se poi si devono fare i conti verificando il distacco dal secondo posto: per l’Elite è l’ultimo treno e potrebbe avere la meglio 1X".Folgore Castelraimondo-Real Elpidiense: "Siamo certi del terzo posto ma oggi abbiamo una gara complicata contro un avversario che ha bisogno di punti, e poi c’è da stare attenti alla ripresa dopo la sosta". 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Penultima giornata Prima Categoria: lotta playoff e salvezza accese - Penultima giornata della stagione regolare in Prima Categoria e sarà bagarre per la lotta playoff e per la zona salvezza. Perché nel girone B il primo posto è già stato assegnato. La Castelfrettese ha blindato la promozione nell’ultimo turno. Oggi i biancorossi saranno di scena sul campo di un’Olimpia Marzocca che non può perdere ulteriore terreno dal quinto posto. Il big match nel girone B è quello tra Borghetto e Montemarciano, rispettivamente quarta contro seconda in classifica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, il programma e gli arbitri della 28^ giornata - In Prima B la Castelfrettese potrebbe volare in Promozione con una vittoria o un pareggio con un 1-X dell’Ostra a Montemarciano. Scontro play-off tra Borghetto e Olimpia Marzocca, sfide salvezza San Biagio-Castelleonese e Castelbellino-Sampaolese. In Seconda, il Le Torri Castelplanio potrebbe vincere il campionato se il Cupramontana perde, anche il Loreto a un passo dal trionfo VALLESINA, 11 aprile 2025 – Sarà giornata di verdetti la 28^ in Prima e Seconda Categoria? Potrebbe arriva la promozione, infatti, per Castelfrettese in Prima B, Le Torri Castelplanio in Seconda C e Loreto in Seconda ... 🔗.com

Pattinaggio velocità, Mondiali singole distanze 2025: niente medaglie per Ghiotto e Lollobrigida nella prima giornata - Ad Hamar sono partiti i Campionati del Mondo 2025 su singole distanze di pattinaggio di velocità. Una prima giornata in cui l’Italia sperava di ottenere subito ottimi risultati, ma che lascia invece la spedizione azzurra con l’amaro in bocca. Nei 5000 niente medaglia per Davide Ghiotto, che si piazza in quarta posizione con il suo crono di 6:13.55. Sessanta centesimi, questa la distanza con il terzo gradino del podio occupato dal polacco Vladimir Semirunniy. 🔗sportface.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Analisi della penultima giornata in Prima categoria con Angelo Ortolani; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; L’Analisi | Olbia salvezza a un passo, Uri dal passato l’arma per ritornare più forte; Serie D, girone B: Segui live con noi i match di oggi della penultima giornata di campionato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Analisi della penultima giornata in Prima categoria con Angelo Ortolani - Angelo Ortolani analizza le sfide decisive della penultima giornata in Prima categoria, con pronostici e aspettative. 🔗sport.quotidiano.net

Prima, anche la penultima giornata va in archivio - L’Atletico fa suo il derby con l’Aglianese Domenica 6 aprile, ore 15:30, è andata in scena 29° giornata del campionato di Prima Categoria toscana. Nessun verdetto è ancora stato emesso: tutte e cinque ... 🔗pistoiasport.com