Anagni | Ferentino È di due morti e due feriti gravi stessa famiglia residente a Cervaro il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi sull’A1

© Cronachecittadine.it - Anagni | Ferentino. È di due morti e due feriti gravi, stessa famiglia residente a Cervaro, il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi sull’A1 Anagni Ferentino Cervaro – È di due morti e due feriti gravi – tutti componenti del medesimo nucleoL'articolo Anagni Ferentino. È di due morti e due feriti gravi, stessa famiglia residente a Cervaro, il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi sull’A1 Cronache Cittadine. 🔗 Cronache Cittadine– È di duee due– tutti componenti del medesimo nucleoL'articolo. È di duee due, ildelCronache Cittadine. 🔗 Cronachecittadine.it

Su altri siti se ne discute

Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino: morti sul colpo padre e figlio - (Adnkronos) – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare due auto si sono tamponate. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane. Morti sul […] L'articolo Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino: morti sul colpo padre e figlio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio - È di due morti, padre e figlio, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, due auto si sono tamponate per cause ancora da accertare. Lo scontro è avvenuto al km 614 direzione sud. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane: l'uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni sono morti sul colpo, gravi invece la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni che sono state trasportate in elicottero in ospedale. 🔗tg24.sky.it

Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino: morti sul colpo padre e figlio - (Adnkronos) – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare due auto si sono tamponate. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane. Morti sul […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio; Incidente sull'A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio nello scontro: gravi anche moglie e figlia; Scontro tra diverse auto in A1, muoiono padre e figlio; Incidente sulla Roma-Napoli, morti padre e figlio di 8 anni: gravi anche la moglie e l'altra figlia (di 5 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio - Lo scontro è avvenuto al km 614 direzione sud. Nel veicolo su cui viaggiavano le due vittime, di 40 e 8 anni, c'erano anche una donna e un'altra bambina di 5 anni: le due sono state trasportate in ... 🔗tg24.sky.it

Incidente sull'A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio nello scontro tra auto: il bimbo aveva 8 anni - Tragico incidente sull'autostrada A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino: sono due i morti accertati. A perdere la vita, un uomo e il figlio di soli 8 anni ... 🔗virgilio.it

Incidente sull’A1, due morti: una famiglia distrutta - Incidente stradale mortale nel pomeriggio poco dopo le 15:30 a l chilometro 615 dell’Autostrada A1 in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Un papà, 40 anni, ed il figlio, ... 🔗livesicilia.it