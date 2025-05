Amo parlare di calcio ma in queste condizioni è difficile Lo prendiamo sempre noi in quel posto | lo sfogo di Di Francesco

© Ilfattoquotidiano.it - “Amo parlare di calcio, ma in queste condizioni è difficile. Lo prendiamo sempre noi in quel posto”: lo sfogo di Di Francesco Francesco non ha nascosto il proprio malumore, sfogandosi senza filtri davanti alle telecamere di Sky Sport. Il tecnico dei lagunari ha lasciato spazio a un’amarezza che, a suo dire, si trascina da tempo: “Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto“.Parole che non ammettono interpretazioni quelle dell’ex tecnico del Frosinone, riferendosi al rigore concesso ai granata e trasformato da Vlasic, che ha cancellato il vantaggio firmato da Kike Perez. Un episodio che, secondo Di Francesco, non è isolato, ma parte di un copione che si ripete: “Vedo che gli episodi vanno sempre contro di noi. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Lo prendiamo sempre noi in quel posto e sono stufo“.Lo sfogo non si è fermato qui. 🔗 Il volto teso, lo sguardo carico di delusione e frustrazione. Dopo il pareggio tra Torino e Venezia, Eusebio Dinon ha nascosto il proprio malumore, sfogandosi senza filtri davanti alle telecamere di Sky Sport. Il tecnico dei lagunari ha lasciato spazio a un’amarezza che, a suo dire, si trascina da tempo: “Sono stufo, loin“.Parole che non ammettono interpretazionile dell’ex tecnico del Frosinone, riferendosi al rigore concesso ai granata e trasformato da Vlasic, che ha cancellato il vantaggio firmato da Kike Perez. Un episodio che, secondo Di, non è isolato, ma parte di un copione che si ripete: “Vedo che gli episodi vannocontro di noi. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Lonoi ine sono stufo“.Lonon si è fermato qui. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

