Amministrative a Giugliano, il candidato sindaco Pezzella apre la sua campagna elettorale. Ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale Salvatore Pezzella. L'outsider di questa competizione a Giugliano ha radunato candidati e simpatizzanti spiegando i motivi della sua discesa in campo. Il primo punto del suo programma è la riapertura di Corso Campano. Relativamente ai suoi competitor questa la sua opinione. Pezzella corre da solo senza il simbolo.

