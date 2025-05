Amici gli allievi lasciano la scuola | Maria De Filippi svela perchè

Maria De Filippi ha sorpreso tutti presentandosi oggi al Foro Italico di Roma insieme agli allievi di Amici 24, in occasione dell'evento Tennis & Friends – Salute e Sport. Una giornata all'insegna della prevenzione e della sensibilizzazione, in cui la celebre conduttrice ha voluto accompagnare personalmente i suoi ragazzi fuori dalle mura della scuola televisiva, spiegando il valore dell'iniziativa: "Prevenzione e sport vanno di pari passo". Un'uscita speciale, concessa come deroga al regolamento del programma. Presenti anche altri volti noti come Paolo Bonolis, che ha annunciato una nuova collaborazione proprio con Maria. Un pomeriggio diverso dal solito, ma pieno di energia, testimonianze e valori condivisi. Maria De Filippi orgogliosa dei ragazzi di Amici 24 Ai microfoni di Superguida TV, Maria De Filippi ha spiegato il perché di questa scelta inconsueta: "Ho concesso volentieri una deroga ai ragazzi di Amici".

