Amici gaffe clamorosa di Elena D’Amario | fa capire chi è stato eliminato

© Anticipazionitv.it - Amici, gaffe clamorosa di Elena D'Amario: fa capire chi è stato eliminato stato eliminato da Amici 24. A far trapelare per prima la notizia è stata Elena D'Amario, in modo apparentemente involontario. La ballerina e giurata del Serale, presente oggi all'evento Tennis & Friends insieme agli allievi del talent, si è lasciata andare a un commento che ha fatto il giro del web. Ha pronunciato la frase: "La vita inizia adesso". Parole che, nel contesto dell'eliminazione, suonano come una conferma anticipata. Una spettatrice ha ripreso tutto e il video è diventato virale in poche ore tra TikTok e Twitter, scatenando polemiche e ironia tra i fan. Scopriamo chi ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi.Amici: la clamorosa gaffe di Elena D'AmarioLa frase è stata pronunciata durante il pomeriggio di sabato, mentre i ragazzi di Amici 24 partecipavano al Tennis & Friends.

