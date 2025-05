Amici 24 in onda stasera su Canale 5 la settima puntata del Serale | Fedez e Clara tra gli ospiti in studio

© Comingsoon.it - Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la settima puntata del Serale: Fedez e Clara tra gli ospiti in studio stasera, sabato 3 maggio 2025, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 24. ospiti d'eccezione in studio Michele Bravi, Fedez con Clara e il comico Francesco Cicchella. 🔗 , sabato 3 maggio 2025, su5 andrà inladeldi24.d'eccezione inMichele Bravi,cone il comico Francesco Cicchella. 🔗 Comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la terza puntata del Serale: Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio - Stasera, sabato 5 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la terza e attesissima puntata del Serale di Amici 24. Ospiti in studio la cantante Alessandra Amoroso e i Panpers. 🔗comingsoon.it

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata del Serale: Tananai tra gli ospiti in studio - Stasera, sabato 29 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici 24. Superospiti in studio il cantautore Tananai e la comica Barbara Foria. 🔗comingsoon.it

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata del Serale: Sangiovanni tra gli ospiti in studio - Stasera, sabato 12 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la quarta e attesissima puntata del Serale di Amici 24. Ospiti in studio l'ex allievo Sangiovanni, il cantautore Franco126 e i PanPers. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrivano le anticipazioni di Amici in onda stasera in tv su Canale 5: scopri quello che succederà tra Trigno e Chiara; Amici 24: le anticipazioni del Serale in onda oggi 3 Maggio 2025; Amici 24 Serale, le anticipazioni: doppio addio, la scelta choc di Malgioglio, Jacopo Sol sulla graticola; Amici 24 il Serale, le anticipazioni della settima puntata (in onda sabato 3 maggio): ospiti, ballottaggi ed e. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la settima puntata del Serale: Fedez e Clara tra gli ospiti in studio - Stasera, sabato 3 maggio 2025, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 24. Ospiti d'eccezione in studio Michele Bravi, Fedez con Clara e il comico Francesco Cicchella. 🔗comingsoon.it

Amici 24: Stasera la Settima Puntata del Serale con Ospiti Speciali e Due Eliminazioni - Stasera, 3 maggio 2025, il Serale di Amici 24 su Canale 5 presenta la settima puntata con esibizioni emozionanti, due eliminazioni e ospiti come Michele Bravi e Fedez. 🔗ecodelcinema.com

Arrivano le anticipazioni di Amici in onda stasera in tv su Canale 5: scopri quello che succederà tra Trigno e Chiara - Stasera va in onda la settima puntata del Serale di Amici 24, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La serata si apre con la decisione rimasta in sospeso la scorsa settimana: la giu ... 🔗corrieredellumbria.it