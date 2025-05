Amici 2025 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della settima puntata

Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata, 3 maggio

Stasera, sabato 3 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, ospiti musicali: Michele Bravi e Francesco Cicchella che ha imitato tanti personaggi famosi. La scorsa settimana ci siamo lasciati con una eliminazione sospesa. A causa della defezione di Malgioglio, non era stato eliminato nessun concorrente. Al ballottaggio erano finiti: Nicolò, Chiara e TrigNO.

