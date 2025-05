Amici 2025 diretta settima puntata del Serale

© Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta settima puntata del Serale puntata del Serale di sabato 3 maggio 2025Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la settima puntata, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiara, Daniele, Jacopo SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Il live minuto per minuto qui a partire dalle 21.30.Anticipazioni sestadeldi sabato 3 maggioNuovo appuntamento con ildie qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiara, Daniele, Jacopo SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Davidemaggio.it

Cosa riportano altre fonti

Amici 2025, diretta diciannovesima puntata - Anticipazioni diciannovesima puntata di domenica 16 febbraio 2025 Maria De Filippi conduce su Canale 5 la diciannovesima puntata di Amici 24, registrata venerdì. La corsa al Serale vede tre allievi (due cantanti e un ballerino) ottenere il sì unanime dai professori e conquistare l’ambita maglia d’oro. In qualità di giudici delle prove sono stati chiamati Fiorella Mannoia per il canto e Garrison e Rossella Brescia per il ballo. 🔗davidemaggio.it

Amici 2025, diretta ventesima puntata: Jacopo Sol e Francesca al serale - Anticipazioni ventesima puntata di domenica 23 febbraio 2025 Maria De Filippi conduce su Canale 5 la ventesima puntata di Amici 24, registrata giovedì.Presenti in studio molti ex allievi reduci dal Festival di Sanremo 2025: da Elodie a Gaia passando per Irama, i The Kolors e la vincitrice in carica di Amici Sarah Toscano. Tra i giudici, invece, per il canto è stata chiamata Elisa. Le gare di canto e ballo non decretano più i candidati all’eliminazione. 🔗davidemaggio.it

Amici 2025, diretta seconda puntata del Serale - Anticipazioni seconda puntata del Serale di sabato 29 marzo 2025 Secondo appuntamento con il Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui) A partire dalle 21.35 circa, Maria De Filippi conduce la seconda puntata, con la sfida tra le tre squadre guidate dai professori e formate da: Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiamamifaro, Chiara, Daniele, Jacopo Sol Cuccarini-Lo – Francesco, Luk3, Senza ... 🔗davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

Serale di Amici 2025, Raffaella è l'eliminata della seconda puntata: cosa è successo sabato 29 marzo; Amici 24: come seguire in diretta tv e in streaming il serale; Radio Deejay in diretta dalla scuola di Amici 16 gennaio - Amici Clip |; Amici 24 Serale, la sesta puntata: Malgioglio si rifiuta di votare tra Chiara e Trigno, nessuna eliminazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 24 Serale 2025, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: Fedez, Clara e Michele Bravi ospiti - Amici 24, le anticipazioni e la diretta del settimo serale su Canale 5: Fedez, Clara e Michele Bravi, due eliminati e i semifinalisti ... 🔗ilsussidiario.net

Amici 2025: settima puntata sabato 3 maggio su Canale 5, ospiti Fedez, Clara e Michele Bravi - Amici 2025 torna sabato 3 maggio su Canale 5: in gara Chiara e Trigno, ospiti musicali Fedez, Clara e Michele Bravi ... 🔗lifestyleblog.it

Amici 2025, la settima puntata del Serale - Le immagini della settima puntata del Serale di Amici 2025, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 3 maggio ... 🔗davidemaggio.it