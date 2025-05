Amici 2025 diretta settima puntata del Serale | fuori Chiara e Jacopo Sol

settima puntata del Serale di sabato 3 maggio 2025Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la settima puntata, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiara, Daniele, Jacopo SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica del Serale è affidata al coreografo Stéphane Jarny. 🔗 Anticipazionideldi sabato 3 maggioNuovo appuntamento con ildie qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia,, Daniele,SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica delè affidata al coreografo Stéphane Jarny. 🔗 Davidemaggio.it

