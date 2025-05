Amalfi oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie

© Zon.it - Amalfi, oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie Amalfi. Si tratta dei proff. emeriti Maria Archetta Russo e Gerardo Sangermano, e del dottor Claudio Marciano di Scala che qualche anno fa ha fatto curare il restauro del galeone in legno con cui Amalfi conquistò le sue prime vittorie nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.Le benemerenze saranno assegnate nel corso di una cerimonia pubblica in programma oggi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 16, presso il Salone Morelli del Palazzo di Città alla presenza del Sindaco, Daniele Milano, e dell'Amministrazione Comunale.Il conferimento delle cittadinanze onorarie, avverrà nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantenario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana il cui direttivo ha segnalato i nominativi dei due accademici per l'alto contributo di studio interdisciplinare reso alla salvaguardia dei beni culturali e che tanti frutti ha propiziato alla comunità locale sotto forma di promozione culturale ed economica del territorio, che identifica proprio nel Paesaggio culturale e nel patrimonio urbanistico la sua principale risorsa.

