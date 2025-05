Amalfi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie

© Salernotoday.it - Amalfi, la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie Amalfi. Si tratta dei professori emeriti Maria Archetta Russo e Gerardo Sangermano, e del dottore Claudio Marciano di Scala che qualche anno fa ha fatto curare il restauro del galeone in legno con cui Amalfi. 🔗 Due studiosi e un filantropo entrano a far parte dell’albo dei cittadini onorari di. Si tratta dei professori emeriti Maria Archetta Russo e Gerardo Sangermano, e del dottore Claudio Marciano di Scala che qualche anno fa ha fatto curare il restauro del galeone in legno con cui. 🔗 Salernotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Amalfi, oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie - Due studiosi e un filantropo entrano a far parte dell’albo dei cittadini onorari di Amalfi. Si tratta dei proff. emeriti Maria Archetta Russo e Gerardo Sangermano, e del dottor Claudio Marciano di Scala che qualche anno fa ha fatto curare il restauro del galeone in legno con cui Amalfi conquistò le sue prime vittorie nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Le benemerenze saranno assegnate nel corso di una cerimonia pubblica in programma oggi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 16, presso il Salone Morelli del Palazzo di Città alla presenza del Sindaco, Daniele Milano, e ... 🔗zon.it

Liceo Alfano, mercoledì cerimonia inaugurazione targhe commemorative per tre partigiani - Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 16 aprile 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Alfano I” di Salerno, si terrà un evento di grande valore storico e civile: la cerimonia di scopertura di tre pannelli commemorativi dedicati ad altrettanti partigiani salernitani caduti nell’oblio della memoria collettiva. Il progetto nasce da una ricerca promossa dai Maestri del Lavoro di Salerno, Giuseppe Nappo e Giovanni Terranova, e successivamente sviluppata dagli studenti del Liceo Alfano I, guidati dalla prof. 🔗anteprima24.it

In Sapienza la cerimonia di conferimento dell’Ordine del Cherubino a 10 docenti - Pisa, 12 marzo 2025 - Venerdì 14 marzo, alle 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo "La Sapienza" (in via Curtatone e Montanara 15), si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento dell’Ordine del Cherubino a 10 docenti dell’Università di Pisa. Quest’anno l’evento sarà aperto da un momento speciale dedicato a un alumnus di quasi 107 anni, Sebastiano Maccioni, originario di Nuoro e laureatosi in Ingegneria civile all’Università di Pisa nel 1947. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Amalfi, la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie; Luned 5 maggio il GS Minori Under 19 a caccia delle Final Four; A Gerardo Sangermano e Maria Russo la cittadinanza onoraria di Amalfi per alti meriti culturali; Amalfi, oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amalfi, la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie - Le benemerenze saranno consegnate oggi a Palazzo di Città agli studiosi professori Maria Russo e Gerardo Sangermano e al filantropo dottor Claudio Marciano di Scala che ha curato il restauro del galeo ... 🔗salernotoday.it