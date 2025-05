Amalfi installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta

«(S)METTILA QUI. Se proprio non puoi smettere, ricicla»: è lo slogan di "Re-Cig", la nuova campagna a tutela dell'ambiente intrapresa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. In questi giorni sono stati installati, infatti, nei punti nevralgici della città, 10 "Smoker Point" per la raccolta e soprattutto il riciclo dei mozziconi di sigaretta. Il progetto rientra nella più ampia pianificazione dell'Amministrazione comunale a difesa dell'ambiente per la promozione tra le "11 Azioni per un turismo più sostenibile" presentate lo scorso settembre dal Sindaco Milano.«A seguito dell'ultimo Clean Up – la giornata di pulizia che ha coinvolto cittadini, turisti, anziani e associazioni – abbiamo constatato con mano che il rifiuto maggiormente abbandonato sulle spiagge, i vicoli e il centro storico della nostra Amalfi è proprio il mozzicone di sigaretta.

Curiosità: ad Amalfi, installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta - "(S)METTILA QUI. Se proprio non puoi smettere, ricicla": è questo lo slogan di “Re-Cig”, la nuova campagna a tutela dell’ambiente intrapresa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. In questi giorni sono stati installati, infatti, nei punti nevralgici della città, 10 “Smoker... 🔗salernotoday.it

Amalfi, installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta - «(S)METTILA QUI. Se proprio non puoi smettere, ricicla»: è lo slogan di "Re-Cig", la nuova campagna a tutela dell'ambiente intrapresa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. In quest ... 🔗ilvescovado.it

Curiosità: ad Amalfi, installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta - I posaceneri Re-Cig hanno una capacità di 1.500 mozziconi. Dotati di un cappuccio a griglia, impediscono l’ingresso di altri rifiuti, garantendo una raccolta mirata. Un sensore integrato monitora il l ... 🔗salernotoday.it