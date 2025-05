Altre limitazioni alla vibilità ad Ognina per l' esibizione delle Frecce Tricolori

© Cataniatoday.it - Altre limitazioni alla vibilità ad Ognina per l'esibizione delle Frecce Tricolori limitazioni al traffico veicolare e misure di sicurezza connesse alla presenza della nave scuola Amerigo Vespucci, in aggiunta a quanto già comunicato dal Comune. In seguito ad una. 🔗 Domenica 4 maggio 2025, in occasione dell’Air Show previsto sul lungomare di Catania, saranno in vigore ulteriorial traffico veicolare e misure di sicurezza connessepresenza della nave scuola Amerigo Vespucci, in aggiunta a quanto già comunicato dal Comune. In seguito ad una. 🔗 Cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Picchia la convivente pretendendo denaro, tossicodipendente arrestato ad Ognina - I carabinieri della stazione diOgnina hanno arrestato un 51enne che avrebbe picchiato la convivente tra le mura domestiche. Le accuse nei suoi confronti sono: maltrattamenti verso familiari, lesioni personali ed estorsione. La vittima, una 48enne, contattato il 112 riferendo agli operatori di... 🔗cataniatoday.it

Pescatore 44enne disperso in mare ad Ognina, ricerche in corso - Sono proseguite fino a tarda notte le ricerche di un pescatore dilettante di 44 anni, disperso in mare ad Ognina nel tratto di costa compreso tra piazza Nettuno ed il porto locale, precisamente in zona "Tavernetta". In base ad una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere scivolato in mare... 🔗cataniatoday.it

Avvistato un cadavere alla Plaia: potrebbe appartenere al pescatore disperso ad Ognina - Potrebbero essersi concluse nel peggiore dei modi le ricerche del pescatore amatoriale di 44anni, disperso da ieri sera ad Ognina, dopo essere scivolato in mare nella zona della Tavernetta. Pochi minuti fa, un elicottero della guardia costiera che era impegnato in una perlustrazione dall'alto... 🔗cataniatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Altre limitazioni alla vibilità ad Ognina per l'esibizione delle Frecce Tricolori; Catania, ecco l'avveniristico progetto che ridisegnerà il borgo marinaro di Ognina: ma dubbi su viabilità e parcheggi. 🔗Ne parlano su altre fonti