Alternative für Deutschland fuori dal Bundestag? La Germania non controlla più i suoi fantasmi

© Ildifforme.it - Alternative für Deutschland fuori dal Bundestag? La Germania non controlla più i suoi fantasmi Bundestag. Il coriaceo leader della Csu bavarese, Markus Soeder, è per stringere il cordone sanitario attorno ad AfD “non demonizzare ma non relativizzare”. Il commento più surreale arriva da Dmitri Medvedev, che vede minacciata la democrazia in Germania. Lo ha detto da quella capitale di libertà che è MoscaL'articolo Alternative für Deutschland fuori dal Bundestag? La Germania non controlla più i suoi fantasmi proviene da Il Difforme. 🔗 Era nell’aria, ma ha fatto ugualmente rumore leggere la nota con cui l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (e già siamo un passo dentro il teatro dell’assurdo) ha sentenziato, sulla scorta di un rapporto dei servizi segreti, che AfD è un partito di “destra estrema” i cui valori sono in contrasto con i principi della Carta fondamentale. Lars Klingbeil, co-presidente della Spd afferma che dovrà occuparsene il. Il coriaceo leader della Csu bavarese, Markus Soeder, è per stringere il cordone sanitario attorno ad AfD “non demonizzare ma non relativizzare”. Il commento più surreale arriva da Dmitri Medvedev, che vede minacciata la democrazia in. Lo ha detto da quella capitale di libertà che è MoscaL'articolofürdal? Lanonpiù iproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classe 1979, è la copresidente di Alternative fur Deutschland - Classe 1979, Alice Weidel è copresidente del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland. Dal 2005 e’ analista nel ramo private equity presso Goldman Sachs a Francoforte, nel 2011 effettua un soggiorno di studio in Cina sul sistema previdenziale. Lavora 2 anni per Allianz Global Investors Europe, poi si mette in proprio come consulente aziendale. Aderisce ad AfD fin dalla sua fondazione nel 2013 scalandone la gerarchia. 🔗iodonna.it

Dopo il successo elettorale, Alternative für Deutschland si toglie la maschera: reintegrati due politici che erano stati allontanati a causa delle loro dichiarazioni filo-naziste - Dopo il successo elettorale, Alternative für Deutschland si toglie la maschera: reintegrati due politici precedentemente allontanati per dichiarazioni filo-naziste. Secondo quanto riportato dal Guardian, i due politici sono stati riammessi nel gruppo parlamentare dell’AfD. Si tratta di Maximilian Krah, che si era dimesso dal consiglio esecutivo federale del partito prima delle elezioni europee dello scorso giugno, dopo aver dichiarato a un quotidiano italiano che non tutti i membri delle SS di Adolf Hitler furono “automaticamente criminali”, e di Matthias Helferich, costretto a lasciare il ... 🔗lanotiziagiornale.it

Alternative fur Deutschland supera la Cdu/Csu nei sondaggi in Germania - L'estrema destra di Alternative fur Deutschland è balzata in testa ai sondaggi in Germania per la prima volta. Secondo l'ultima rilevazione di Ipsos, riportata dal Guardian, sulle intenzioni di voto dei tedeschi, l'Afd ottiene il 25%, un punto in più rispetto ai vincitori delle elezioni, la Cdu/Csu, al 24%. La co-leader dell'Afd, Alice Weidel, commentando il sondaggio ha detto che "i cittadini vogliono un cambiamento politico, non una coalizione business as usual tra Cdu/Csu e Spd". 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

La Cdu è in testa nei sondaggi e promette niente alleanze con Afd, ma dopo il voto si apre il difficile gioco delle coalizioni; Uscire dall’UE costerebbe alla Germania 2,5 milioni di posti di lavoro; Alice Weidel, la leader della destra che vuole Berlino fuori dall'UE; Elezioni in Germania, verso Governo Cdu-Spd. Fuori Afd. 🔗Ne parlano su altre fonti