Altan racconta la sua icona | La Pimpa? Con lei per altri cinquant' anni

© Movieplayer.it - Altan racconta la sua icona: "La Pimpa? Con lei per altri cinquant'anni" anni della Pimpa, e lo fa attraverso un panel esclusivo con il suo autore, Francesco Tullio Altan. "Il primo fumetto? Non me lo ricordo. Ma ricordo sia nata con mia figlia sulle mie ginocchia, che voleva un disegno di un cane. Rosso e bianco . 🔗 L'autore protagonista di un panel al Comicon di Napoli dedicato alla mitica cagnolina a pois rossi. E dice: "Non posso lasciarla andare, è la compagna di giochi di tanti bambini". Un simbolo, e un'occasione per ricordare, ma anche per festeggiare una grande intuizione. Di più, una parte del nostro alfabeto visivo. A partire dal 1975, quando comparve sull'allora punto di riferimento per ragazzi, Il corriere del piccoli. Poi, è divenuta un simbolo capace di tracimare, diventando tanto altro. Il Comicon di Napoli 2025 festeggia i 50della, e lo fa attraverso un panel esclusivo con il suo autore, Francesco Tullio. "Il primo fumetto? Non me lo ricordo. Ma ricordo sia nata con mia figlia sulle mie ginocchia, che voleva un disegno di un cane. Rosso e bianco . 🔗 Movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

Anticipazioni Verissimo del 27 aprile, Manuel Bortuzzo racconta la sua verità - Quello di Verissimo è uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana. Silvia Toffanin, dopo la sosta per Pasqua, torna in onda con le sue intriganti interviste. Ecco gli ospiti previsti per la puntata di domenica 27 aprile 2025. Farà di certo parlare di sé Manuel Bortuzzo, per la prima volta intervistato sullo spinoso caso di Lulù Selassié. Manuel Bortuzzo a Verissimo L’intervista cardine della puntata di Verissimo di domenica 27 aprile 2025 è senza ombra di dubbio quella a Manuel Bortuzzo. 🔗dilei.it

Mogol racconta Mogol, a Pontebba l'autore-icona della canzone italiana - Sabato 12 aprile Giulio Mogol, l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis, Valter Sivilotti e la voce di Michele Cortese celebreranno, in una serata fuori abbonamento, la 50a stagione teatrale di Pontebba. Alle 20.45 sul palco del Teatro Italia si terrà il concerto Mogol racconta Mogol... 🔗udinetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Altan racconta la sua icona: La Pimpa? Con lei per altri cinquant'anni; “Pimpa viaggia in Italia” racconta le bellezze del nostro Paese; Una influencer con i pois rossi: la Pimpa è un’icona della GenZ; Mi chiamo Altan e faccio vignette. Un documentario racconta il leggendario disegnatore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Altan racconta la sua icona: "La Pimpa? Con lei per altri cinquant'anni" - Altan protagonista di un panel al Comicon di Napoli dedicato alla mitica Pimpa. E dice: "Non posso lasciarla andare, è la compagna di giochi di tanti bambini". 🔗msn.com

Cinquant’anni con la Pimpa, Altan la racconta - Bologna, 30 marzo 2025 – È il 13 luglio del 1975 quando Pimpa appare per la prima volta sulle pagine del Corriere dei Piccoli in una tavola in cui contempla la Luna invece di andare a dormire. 🔗msn.com