All' Umberto I l' esibizione degli atleti del Judo Montebelluna

Judoka dell'ASD Judo Montebelluna sono stati protagonisti di un pomeriggio di sport al Centro di Servizi Umberto I. Un'esibizione di Judo, con prese e mosse nell'area allestita al Centro Diurno Agorà. Il residente della struttura Mariano Vio, 96 anni, storico Judoka trevigiano.

All'Umberto I l'esibizione degli atleti del Judo Montebelluna - I judoka hanno animato il pomeriggio con prove di tecnica, atterrandosi a vicenda, dimostrando quanto il judo possa essere una disciplina spettacolare e coinvolgente ... 🔗trevisotoday.it

Mariano Vio a 96 anni insegna ancora judo: protagonista della dimostrazione al Centro Umberto I - MONTEBELLUNA - Un’intera vita dedicata al judo, oggi vissuta tra i residenti del Centro Servizi Umberto I. Mariano Vio, 96 anni, figura storica della disciplina nella Marca, è stato ... 🔗msn.com