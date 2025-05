All' Inter basta un rigore di Asllani | Verona sconfitto 1-0 Napoli sempre a più tre

Inter tiene la scia del Napoli e batte il Verona 1-0 nell'anticipo del sabato sera grazie a un rigore in apertura di Asllani per fallo di mano, evidente, di Valentini, al termine di una partita giocata al piccolo trotto e con l'evidente distrazione Champions. Inzaghi con dieci seconde linee, tutti preservati i titolari per il Barcellona, compreso Sommer, così l'Inter vince a scartamento ridotto, ma per ora è sufficiente per stare a meno tre dal Napoli vincente a Lecce. Poche cose dal Verona, che non sfrutta una chance per fare almeno un punto contro una Inter distratta e Zanetti dovrà ancora conquistare qualche punto per raggiungere la salvezza.Asllani di rigoreMassiccio turnover per Inzaghi, partendo dalla porta dove gioca Martinez, a centrocampo ci sono cinque riserve, Zalewski e Darmian larghi, Frattesi, Asllani e Zielinski in mezzo, mentre davanti Correa e Arnautovic. 🔗 Milano, 3 maggio 2025 - Vincere col minimo sforzo e con le riserve. Fatto. L'tiene la scia dele batte il1-0 nell'anticipo del sabato sera grazie a unin apertura diper fallo di mano, evidente, di Valentini, al termine di una partita giocata al piccolo trotto e con l'evidente distrazione Champions. Inzaghi con dieci seconde linee, tutti preservati i titolari per il Barcellona, compreso Sommer, così l'vince a scartamento ridotto, ma per ora è sufficiente per stare a meno tre dalvincente a Lecce. Poche cose dal, che non sfrutta una chance per fare almeno un punto contro unadistratta e Zanetti dovrà ancora conquistare qualche punto per raggiungere la salvezza.diMassiccio turnover per Inzaghi, partendo dalla porta dove gioca Martinez, a centrocampo ci sono cinque riserve, Zalewski e Darmian larghi, Frattesi,e Zielinski in mezzo, mentre davanti Correa e Arnautovic. 🔗 Sport.quotidiano.net

