All' Expo di Osaka si apre la settimana dedicata al Veneto

Da domenica 4 maggio, al Padiglione Italia dell'Expo di Osaka prenderà il via la settimana del Veneto. All'interno dell'exibition area da 110 mq sarà allestita una mostra multimediale emozionale sui siti Unesco e ci saranno poi focus sulla prevenzione sanitaria con la sfida dell'invecchiamento.

