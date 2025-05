Allerta Meteo Improvvisa | Temporali Grandine e Crollo Termico in Arrivo Domenica!

Una perturbazione atlantica interromperà l'attuale stabilità climatica, portando forti temporali, rischio nubifragi e drastico calo delle temperature, specie su Nord e Centro Italia. Si chiude la parentesi di tempo stabile e temperature sopra media che ha caratterizzato l'inizio di maggio. L'Italia si prepara a un cambiamento netto sul fronte Meteorologico: una massa d'aria più fredda proveniente da latitudini settentrionali darà vita a una vasta area di instabilità atmosferica, che nel corso della giornata di Domenica si estenderà a gran parte della penisola. Al Nord, la giornata partirà con cielo in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento sulle Alpi centro-occidentali dove già in mattinata saranno possibili le prime precipitazioni. Con il passare delle ore l'instabilità si accentuerà e si formeranno rovesci temporaleschi, localmente intensi, tra alto Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

