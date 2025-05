Allerta gialla per domenica in Lombardia | previsti temporali e vento forte a Milano e su gran parte della regione

della Lombardia ha diramato un'Allerta meteo gialla per temporali e forte vento a partire dal pomeriggio di sabato 3 maggio e per la giornata di domenica 4 maggio. Le zone più colpite potrebbero essere quelle dei laghi, delle Alpi e Prealpi e quella della pianura centro-orientale. 🔗 La protezione civileha diramato un'meteopera partire dal pomeriggio di sabato 3 maggio e per la giornata di4 maggio. Le zone più colpite potrebbero essere quelle dei laghi, delle Alpi e Prealpi e quellapianura centro-orientale. 🔗 Fanpage.it

