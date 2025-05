Allegri torna ma non al Milan | panchina ancora più prestigiosa

© Calciomercato.it - Allegri torna, ma non al Milan: panchina ancora più prestigiosa Allegri potrebbe ripartire da una destinazione che ha del clamoroso. Una squadra che già in passato era stata accostata al tecnico livornese, rimasto uno degli allenatori “free-agent” più ambiti e chiacchierati.Real Madrid, Allegri torna in corsa per la panchina (LaPresse) – Calciomercato.itLa (seconda) avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid sembra essere ormai arrivata alla fine. Il tecnico emiliano con tutta probabilità saluterà i ‘Blancos’ alla fine della stagione. Il Real Madrid è intenzionato a cambiare e tra le ipotesi legate al futuro di Ancelotti c’è anche quello della panchina della nazionale brasiliana. 🔗 Il tecnico livornese potrebbe guidare un nuovo club: niente ipotesi rossonera, la destinazione ha del clamorosoRimasto senza squadra per questa stagione, Massimilianopotrebbe ripartire da una destinazione che ha del clamoroso. Una squadra che già in passato era stata accostata al tecnico livornese, rimasto uno degli allenatori “free-agent” più ambiti e chiacchierati.Real Madrid,in corsa per la(LaPresse) – Calciomercato.itLa (seconda) avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid sembra essere ormai arrivata alla fine. Il tecnico emiliano con tutta probabilità saluterà i ‘Blancos’ alla fine della stagione. Il Real Madrid è intenzionato a cambiare e tra le ipotesi legate al futuro di Ancelotti c’è anche quello delladella nazionale brasiliana. 🔗 Calciomercato.it

Allegri, scelta la nuova panchina: non torna al Milan - Massimiliano Allegri vicino al ritorno in panchina, ma non con i rossoneri: cambia tutto per l’allenatore livornese, Diavolo beffato Da quasi un anno, è fermo, in attesa dell’occasione giusta per tornare al timone e mettersi alla prova con una squadra importante. Può piacere o meno, come allenatore, ma non si discute che Massimiliano Allegri sia un tecnico di grande esperienza e che sa come si vince. 🔗rompipallone.it

Milan, con Tare ds torna in auge Allegri: cosa cambia nella corsa per la panchina rossonera - Il Milan confida di sciogliere nei prossimi giorni il nodo relativo al nuovo direttore sportivo che entrerà nel team dirigenziale a partire... 🔗calciomercato.com

Milan scartato, Allegri torna in A grazie alla Juve - Il tecnico livornese è pronto a ripartire dopo la stagione a spasso. Intreccio clamoroso con Antonio Conte Allegri scalpita. Il tecnico livornese non vede l’ora di tornare per mettersi definitivamente alle spalle l’esonero dalla Juventus. In questi mesi ha respinto le offerte provenienti dall’Arabia, e forse qualche da club inglesi di medio cabotaggio, perché il suo obiettivo è ripartire ad altissimi livelli. 🔗sportface.it

Allegri, l’ex Milan e Juve rifiuta la destinazione: svelato il motivo. Ecco la volontà del mister - Allegri ha una volontà chiara per il suo futuro. A rivelarlo è stato l’esperto di mercato sul proprio canale YouTube Massimiliano Allegri potrebbe fare ritorno in Italia, al momento la priorità dell’e ... 🔗milannews24.com

Allegri, bocciatura totale per il Milan: l’annuncio in diretta - Le dichiarazioni in diretta non lasciano alcun dubbio: ecco il pensiero su Massimiliano Allegri. Il punto della situazione in casa Milan Il Milan è pronto a ripartire da un nuovo Direttore sportivo. L ... 🔗milanlive.it

Ritorno Allegri in panchina, duello Milan-Roma: il retroscena che svela la volontà del tecnico - Allegri pronto a tornare in panchina: lo vogliono Roma e Milan, ma lui preferisce i rossoneri. Il dettaglio che svela tutto ... 🔗sport.virgilio.it