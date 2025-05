Allegri al posto di Conte l’indiscrezione è netta | la mossa del Napoli

© Spazionapoli.it - Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è netta: la mossa del Napoli Napoli giocherà quest’oggi contro il Lecce, ma prima bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Allegri e di Conte. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere in campo di nuovo per un’altra gara decisiva nella lotta scudetto con l’Inter. Dopo la vittoria sul Torino di domenica scorsa, infatti, i partenopei oggi giocheranno allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.Gli azzurri, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Nel frattempo, però, bisogna registrare una notizia clamorosa che riguarda sia il futuro di Antonio Conte che quello di Massimiliano Allegri.Napoli, Allegri al posto di Conte: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘SportMediaset’, infatti, il tecnico toscano sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis in caso di un addio di Antonio Conte. 🔗 Ilgiocherà quest’oggi contro il Lecce, ma prima bisogna registrare delle grosse novità sul futuro die di. Ildi Antonioè pronto per scendere in campo di nuovo per un’altra gara decisiva nella lotta scudetto con l’Inter. Dopo la vittoria sul Torino di domenica scorsa, infatti, i partenopei oggi giocheranno allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.Gli azzurri, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Nel frattempo, però, bisogna registrare una notizia clamorosa che riguarda sia il futuro di Antonioche quello di Massimilianoaldi: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘SportMediaset’, infatti, il tecnico toscano sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis in caso di un addio di Antonio. 🔗 Spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è clamorosa: il retroscena - Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è clamorosa: il retroscena Passano i giorni e con loro anche l’incertezza e le sorti della panchina del Napoli per la prossima stagione. Il futuro di Antonio Conte, infatti, sembra essere sempre più in bilico, diviso tra due fuochi ancora tuttora da accertare. C’è chi lo vede ancora il condottiero dei partenopei e c’è chi se lo immagina già altrove in un’altra dimensione. 🔗spazionapoli.it

Allegri al posto di Conte, colpo di scena: “È il primo candidato” - La presa di posizione sul futuro del tecnico livornese non si è fatta attendere e rimescola le carte in tavola. Ecco cosa è successo Benché manchino ancora diverse settimane prima della fine del campionato, molte big si ritrovano a dover programmare le prossime mosse per non farsi trovare impreparati e porre basi concrete per il progetto che verrà. Un doppio binario che, come prevedibile, vede nel mercato degli allenatori un inevitabile punto di non ritorno. 🔗calciomercato.it

Allegri al posto di Conte: scelta fatta e via libera Juve - Decisione presa per quanto riguarda il futuro del tecnico: campo libero per il club bianconero La stagione deve ancora terminare, ma il mercato allenatori è già in fermento. Tanti club di alto livello stanno riflettendo in vista della prossima stagione su chi sarà la propria guida in panchina. Niente Conte, i tifosi del Milan scelgono Allegri (LaPresse) – Calciomercato.itLa Juventus ha deciso di affidarsi ad Igor Tudor, ma il croato sarà solo un traghettatore. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Conte alla Juventus”: l’annuncio non sorprende, il Napoli ha già il nuovo tecnico; Conte alla Juve, attenzione. Allegri al Milan? Mi ha detto che...; Panchina Milan: Conte ha altre priorità, Allegri chiude la porta. Chi resta?; Allegri al posto di Motta: verdetto lampo sul grande ritorno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è clamorosa: il retroscena - Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è clamorosa: il retroscena Passano i giorni e con loro anche l’incertezza e le sorti della panchina del Napoli per la prossima stagione. Il futuro ... 🔗informazione.it

Allegri Milan, l’ultima indiscrezione indirizza il futuro del tecnico? Intreccio con Conte, tutti i dettagli - Allegri Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico ... relativa al nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera della prossima stagione. Conte ... 🔗milannews24.com

Real Madrid, Allegri in panchina se Xabi Alonso rifiuta: l'indiscrezione dei media spagnoli per il dopo-Ancelotti - Il Real Madrid sta pensando di nuovo ad Allegri: se salta Xabi Alonso, l'ex Juventus sarà il sostituto di Ancelotti ... 🔗sport.virgilio.it