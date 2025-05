All' Art Hotel Vanni presenta ' Riflessi d' altrove Lo specchio nella storia dell' arte

Prato, 3 maggio 2025 - Prosegue il cartellone di eventi culturali promosso dal gruppo Art Hotel. Dopo la presentazione del libro 'Il Bacio da Sfogliare', di Ilaria Guidantoni, edito da Cinquesensi, stavolta all'Art Hotel Milano, in via Tiziano 15 a Prato, ci sarà la conferenza 'Riflessi d'altrove. Lo specchio nella storia dell'arte'. L'appuntamento è per domenica 11 maggio, alle ore 18. Introdurrà il critico d'arte Ilaria Magni, per poi lasciare il microfono allo storico dell'arte, critico e museologo Maurizio Vanni. Un appuntamento di alto profilo culturale che invita il pubblico a esplorare le molteplici simbologie dello specchio nel corso della storia dell'arte, tra significati allegorici, Riflessioni sull'identità e aperture verso dimensioni immaginate. Magni, che accoglierà il pubblico introducendo i temi della conferenza e il profilo del relatore, avrà anche il compito di approfondire la selezione di opere d'arte contemporanea esposte nella hall, nella sala colazioni e nel giardino d'inverno, provenienti dall'Archivio Carlo Palli, che da anni porta avanti un importante progetto di riallestimento dell'Art Hotel Museo e dell'Art Hotel Milano.

Lorenzo Dipas Presenta il Suo Nuovo Album “Art Café” - Disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records “Art Café”, nuovo album dell’artista abruzzese Lorenzo Dipas, “cantautore degli ultimi”. Le 11 tracce sono il racconto di un viaggio pittoresco di una notte di provincia che parte dall’Art Café. Un Viaggio Notturno all’Art Café Disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records, “Art Café” è il nuovo album dell’artista abruzzese Lorenzo Dipas, noto come “cantautore degli ultimi”. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Samaritano presenta "Convergenze": l'artista in concerto al Mondello Glam Hotel, Roberto Mezzatesta al piano - "Convergenze" è il nome del progetto discografico, co-prodotto artisticamente con Roberto Mezzatesta, che Samaritano il 10 aprile porterà sul palco del Mondello Glam Hotel. Salvatore Samaritano rinnova in chiave jazz pop brani che hanno fatto la storia della canzone d'autore italiana... 🔗palermotoday.it

Prato, l'Art Hotel ospita la presentazione del libro "Il Bacio da Sfogliare" - Prato, 12 marzo 2025 - L'Art Hotel si apre sempre di più alla città e dà seguito al percorso di promozione di arte e cultura attraverso nuovi eventi ed iniziative, col filo conduttore dell'eccellenza nell'ospitalità alberghiera. In questa direzione va la presentazione del libro 'Il Bacio da Sfogliare', di Ilaria Guidantoni, edito da Cinquesensi. L'appuntamento è per domenica prossima, 16 marzo alle ore 11 all'Art Hotel Milano, in via Tiziano 15 a Prato. 🔗lanazione.it

