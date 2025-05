© Ilgiorno.it - Allarme sicurezza: è ora di fare di più

"Considerata la gravità della situazione chiederemo a Prefettura, Questura di Milano, Comando provinciale dei carabinieri e Finanza di adottare misure più incisive e coordinate per contrastare efficacemente la criminalità e i fenomeni di degrado urbano, per garantire la tranquillità dei nostri cittadini". Furti e danneggiamenti sulle auto, rapine ai danni di commercianti e malumori da parte dei cittadini. L’assessore alladel Comune di Pero, Antonio Di Salza, ammette la situazione di criticità, ribadisce che l’amministrazione comunale di centrodestra fin da quando si è insediata lo scorso giugno, ha "chiesto un’attenzione sempre maggiore verso le esigenze della comunità" e messo in campo progetti e interventi per migliorare la. Ma considerato che la situazione non è migliorata ora sta valutando una ulteriore richiesta di intervento nei confronti delle forze dell’ordine per sollecitare maggiore attenzione e controlli sul territorio. 🔗 Ilgiorno.it