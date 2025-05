Allarme per la presenza dimateriali indesiderati nel latte quattro marchi richiamati | ecco i lotti ritirati dai supermercati

marchi Polenghi Lombardo, Mukki e latteria Soresina, l'allerta sulla sicurezza del latte torna a scattare sugli scaffali dei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo precauzionale per diversi lotti di latte intero UHT a causa del medesimo problema: un potenziale rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei all'interno delle bottiglie.Anche questa volta, i prodotti interessati sono riconducibili alla stessa azienda produttrice, la Centrale del latte d'Italia S.p.A., e provengono dal suo stabilimento di Vicenza. L'azienda torinese, che gestisce numerosi marchi storici del latte italiano, ha essa stessa avviato il ritiro dei lotti a rischio dai supermercati.

