Allarme fumo in cabina aereo rientra all’aeroporto di Malpensa subito dopo il decollo | cosa è successo

Malpensa e diretto a Fuerteventura è tornato all'aeroporto di partenza pochi minuti dopo il decollo a causa di un'Allarme scattato per la presenza di fumo in cabina. Ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco, che però non hanno trovato malfunzionamenti o anomalie sul velivolo. Anche le persone a bordo non hanno accusato malori e il volo è ripartito due ore dopo. 🔗 Questa mattina un volo di Easyjet in partenza dae diretto a Fuerteventura è tornato all'aeroporto di partenza pochi minutiila causa di un'scattato per la presenza diin. Ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco, che però non hanno trovato malfunzionamenti o anomalie sul velivolo. Anche le persone a bordo non hanno accusato malori e il volo è ripartito due ore. 🔗 Fanpage.it

Atterraggio d'emergenza a Venezia per un aereo con 193 persone a bordo, l'allarme in volo: «Odore di bruciato in cabina» - Un volo di linea è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Venezia dopo che a bordo si è avvertito un forte odore di bruciato. L'incidente ha coinvolto... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, allarme aereo per droni russi - 3.15 Dichiarato lo stato di allerta aerea in diverse regioni dell'Ucraina per la presenza di droni russi. Lo riferisce l'Aeronautica Militare ucraina su Telegram, come riporta l'agenzia Ukrinform. I droni d'attacco sono stati individuati in movimento su più direttrici: nella parte orientale della regione di Chernihiv verso sudovest (regione di Kiev), nella regione di Sumy in direzione Poltava, tra Luhansk e Kharkiv verso ovest, e infine nel nordest della regione di Zaporizhia con rotta verso Dnipropetrovsk. 🔗servizitelevideo.rai.it

Il cibo sull’aereo non gli piace e tenta di entrare in cabina: volo verso Milano costretto a tornare indietro - L’episodio a bordo di un volo dell'American Airlines partito dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e diretto a Milano Malpensa. Dopo esseri lamentato del pasto, il passeggero si sarebbe scagliato contro gli assistenti di volo prima di alzarsi con uno scatto e attraversare l’aereo per dirigersi verso la cabina di pilotaggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

